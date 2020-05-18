Все больше украинцев видят улучшение ситуации с коронавирусом

В Украине увеличилось число тех, кто считает, что ситуация с коронавирусом на сегодня улучшается, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.



Так, 35% украинцев заметили улучшение ситуации с пандемией, столько же (36%) считают, что она не меняется, и 17% видят ухудшение положения.



Как отмечают социологи, за последние две недели количество тех, кто говорит об ухудшении ситуации с коронавирусом, уменьшилась почти втрое (с 44% до 17%).



Опрос Социологической группы Рейтинг проводился 12-13 мая среди 3000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

