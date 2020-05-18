Кличко просит полицию проверить ночные клубы на соблюдение карантина

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в полицию с требованием проверить ночные клубы и другие развлекательные заведения на соблюдение карантинных требований. Об этом на брифинге заявил мэр, передает УНН.



"Хотел бы отметить, что я видел на выходных в социальных сетях видео из некоторых ночных клубов. Скажу откровенно: я возмущен! Толпы людей -это какой-то пир во время чумы. Городская власть не позволяла открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения. Я обращаюсь к полиции проверить такие заведения и должна быть строгая ответственность для их владельцев. А тем кто рвется к массовому ночному отдыху, скажу вряд ли вы будете такими веселыми, если попадете в инфекционное отделение", - сказал Кличко.

