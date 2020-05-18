Зеленский предлагает разрешить местным властям запускать транспорт

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает разрешить местным властям запускать общественный транспорт в рамках ослабления карантина. По его словам, это возможно там, где местная власть может обеспечить безопасность. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.



Сообщается, что на совещании с членами правительства премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина.



"Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное - помнить о безопасности", - отметил Зеленский.



Отметим, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что ситуация в восьми регионах не позволяет говорить о запуске транспорта.



Ранее Министерство инфраструктуры представило план восстановление пассажирского сообщения, который состоит из 3 этапов. На первом из них предлагается восстановить городские автоперевозки (кроме маршрутных такси) и пригородные (в пределах одного района); внутриобластные маршруты; 50% электричек и запустить поезда "Интерсити+". При этом данные этапы не привязаны к конкретным датам.



Общественный транспорт в Украине был остановлен в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. На сегодня право на проезд имеют только медики и представители других профессий, которые отвечают за работу критических объектов.

