Госстат назвал долю украинцев с зарплатой свыше 20 тысяч гривен
Государственная служба статистики обнародовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной им заработной платы, по видам экономической деятельности в марте 2020 года. Зарплату свыше 20 тыс. гривен насчитали для 10,3% работников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.
По данным статического ведомства, чаще всего граждане получают зарплату от минимальной 4723 грн до 6000 грн - 21,3% штатных работников.
Всего количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 7061,9 тыс. человек.
Среди них было начислено:
до 4723,00 грн - 9,6%,
от 4723,01 до 6000,00 грн - 21,3%,
от 6000,01 до 6500,00 грн - 6,2%,
от 6500,01 до 7000,00 грн - 5,7%,
от 7000,01 до 8000,00 грн - 7,8%,
от 8000,01 до 10000,00 грн - 11,0%,
от 10000,01 до 12000,00 грн - 9,7%,
от 12000,01 до 15000,00 грн - 9,9%,
от 15000,01 до 20000,00 грн - 8,5%,
от 20000,01 до 25000,00 грн - 4,3%,
более 25000,00 грн - 6,0%,