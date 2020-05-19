Спикер Рады признал проблемы с легализацией казино

Верховная Рада не сможет рассмотреть на этой неделе законопроект о легализации азартных игр. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщил спикер ВР Дмитрий Разумков на брифинге. По его словам, по состоянию на сегодня законопроекта №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" нет в повестке дня Рады на эту неделю.



"Потому что там есть некоторые организационные вопросы, связанные с работой комитета, подготовкой таблицы. И я думаю, что он будет рассматриваться на следующей пленарной неделе, на этой - нет. Технически не успеваем", - пояснил Разумков.



В свою очередь, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил в соцсети, что на заседании комитета 20 мая законопроект об игорном бизнесе рассматриваться не будет.



"Игорный бизнес на заседании нашего комитета не будет в среду, поэтому пока ожидать его рассмотрение в зале на этой неделе тоже не стоит", - отметил он.

