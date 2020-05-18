Меркель и Макрон выдвинули инициативу по выходу ЕС из коронакризиса

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон разработали совместную инициативу по выходу Европейского Союза из коронакризиса, о которой намерены заявить сегодня во время видеоконференции. Об этом передает CNBS News.



Как передает ведомство, видеоконференция назначена на 17:00 (19:00 по Киевскому времени), на которой Макрон и Меркель представят "франко-германскую инициативу" по выходу ЕС из кризиса, произошедшего в результате пандемии коронавируса по всему миру.



Отмечается, что подробностей об этой инициативе не опубликовано, однако источник, близкий к французскому правительству, сказал, что "они внесут предложение в области здравоохранения, экономического восстановления, цифрового перехода, экологического перехода и промышленного суверенитета".



Отмечается, у Германии и Франции был разный опыт кризиса коронавируса. В то время как оба сообщили одинаковое количество подтвержденных случаев (Франция с 179 693 случаями, по состоянию на понедельник и Германия с 176 551 случаями), количество летальных случаев сильно различается.



Франция сообщила о 28111 смертельных случаях, в то время как Германия сообщила о 7 975 смертельных случаях. Германия объясняет снижение числа погибших первичной вспышкой среди молодых, здоровых людей, чьи контакты можно было отследить, всеобъемлющей локализацией, широко распространенным режимом тестирования и современной больничной инфраструктурой.

