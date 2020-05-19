В Израиле успешно протестировали вакцину против коронавируса

Израильский институт биологических исследований в городе Нес-Циона успешно завершил клинические испытания вакцины против коронавируса COVID-19 на грызунах. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на 12 телеканал израильского телевидения в понедельник, 18 мая.



"Во время проведения испытаний вакцинировали 50% грызунов лаборатории института, затем все грызуны были инфицированы коронавирусом нового типа. Результаты исследования показали, что привитые животные остались здоровы, а не привитые заразились COVID-19", – говорится в сообщении.



Вскоре институт начнет следующий этап испытаний – на других животных, а затем – на человеке. Если исследование пройдет по плану, то вакцина против коронавируса будет готова через год или даже раньше.



Указано, что испытания вакцины против COVID-19 начались в прошлом месяце, после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично попросил Институт биологических исследований присоединиться к борьбе с коронавирусной пандемией.



Кроме того, лаборатория института под наблюдением вооруженных сил также работает над созданием лекарства для лечения заболеваний, развивающихся на фоне заражения коронавирусом.



В минувшие выходные минобороны Израиля объявило, что институт подал патент на восемь типов антител к коронавирусу, которые будут использованы в разработке препарата для лечения COVID-19.



Как сообщает газета The Jerusalem Post, институт также участвует в сборе плазмы у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, в надежде, что это поможет исследованию.



Над созданием вакцины против коронавируса также работает израильская компания MIGAL. В прошлом месяце сообщалось, что ее ученые начнут тестировать вакцину против коронавируса COVID-19 на людях уже в начале лета.



По данным газеты, в MIGAL намерены адаптировать созданную ранее вакцину против птичьей инфекционной пневмонии в пероральную вакцину против COVID-19, так как у этих заболеваний наблюдается генетической сходство и идентичен механизм заражения.

