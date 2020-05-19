ЕС призывает РФ прекратить нарушения прав человека в Крыму

Европейский Союз призывает Россию прекратить нарушения прав человека в Крыму и не признает незаконной аннексии полуострова Россией, заявило представительство ЕС в Украине.



"Сегодня мы вспоминаем о советской депортации крымских татар со своей родины. Мы помним всех, кто пострадал. ЕС призывает Россию прекратить нарушения прав человека в Крыму. ЕС не признает незаконную аннексию полуострова Россией", - говорится в сообщении на странице представительства ЕС в Twitter в понедельник.



Как сообщалось, 76 лет назад, 18 мая 1944 года, по решению Государственного комитета обороны СССР за подписью его председателя Иосифа Сталина началась депортация крымскотатарского народа с территории его исторической Родины - Крыма - в отдаленные районы Узбекистана, Казахстана и Российской Федерации.

