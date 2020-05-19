Кратковременные дожди пройдут в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки, 19 мая, вследствие перемещения атмосферного фронта с северо-запада Европы в большинство областей Украины, кроме Закапатья и юго-востока, пройдут дожди, но температура существенно не изменится, лишь днем в западных, центральных и южных областях немного повысится, сообщает в понедельник Укргидрометцентр.



Во вторник ночью без осадков, лишь в северной части местами небольшой дождь; днем в Украине, кроме Закарпатья и юго-восточной части, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.



Температура ночью 4-9°, на побережье морей до 12°; днем в Волынской, Ровенской, северных и восточных областях 14-19°, на остальной территории 20-24°.



В Киеве - ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 16-18 °.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 мая самая высокая температура днем была 30,8 в 2007г., самая низкая ночью 1,1 в 1952г.



В среду, 20 мая, ночью в большинстве областей Украины, днем на юге и востоке небольшие кратковременные дожди (ночью на северо-востоке, днем в Одесской области умеренные дожди). Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с.



Температура ночью 7-12°, днем 13-18°, в южной части и в Закарпатье ночью 10-14°, днем 18-22°.



В Киеве - ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо- западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 14-16 °.



18 мая в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 14-19°, в Днепре возле Києва 13°.

