Украина не будет возобновлять поставки воды в оккупированный Крым – Резников

Украина может возобновить поставки воды в Крым только после деоккупации полуострова.



Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



Отвечая на вопрос, обсуждался ли когда-нибудь украинским властями вопрос возобновления поставок воды во временно оккупированный Крым, он сказал: «Никто ничего не собирается возобновлять. Есть простой ответ: после деоккупации в наш Крым мы поставляем нашу воду».



Резников подчеркнул, что сейчас за эту ситуацию отвечает исключительно Россия. «Тем более что согласно Женевской конвенции они обязаны обеспечить все гуманитарные запросы гражданского населения», - сказал он.



