Малюська попробовал еду из Лукьяновского СИЗО

Министр юстиции Денис Малюська попробовал обед, что обычно готовят в Киевском следственном изоляторе, чтобы проверить его качество. Ему понравилась каша с мясом, однако остался не очень довольным борщом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.



"Если ты не едешь в Лукьяновское СИЗО, Лукьяновское СИЗО едет к тебе. Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным (работников СИЗО, конечно, не предупреждали). Коллеги проконтролировали - брали с общей сосуды. Впечатления: каша с мясом замечательные, борщ (или что там такое) не очень, долго такой я не буду есть. Планирую такую проверку периодически повторять. Чувствую, питание в СИЗО улучшится", - написал министр.

