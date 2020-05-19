Зеленский назначит первым замглавы МИДа бывшую заместительницу Стеця

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение бывшего заместителя министра информационной политики Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел. Об этом он заявил на встрече с представителям крымскотатарского народа, передает пресс-служба Офиса президента.

В частности, Зеленский рассказал, что представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне, поэтому он согласовал назначение Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел.



Уточним, что с 2016 по 2019 годы Джапарова работала на должности первого заместителя министра информационной политики Юрия Стеця. После увольнения она баллотировалась в Верховную Раду под номером четыре от партии "Украинская стратегия Гройсмана".



Джапарова - бывшая журналистка, работавшая на канале ATR и создававшая проекты для радио "Свобода". Канал приводит комментарий Джапаровой после встречи с госсекретарем США Майклом Помпео, которая состоялась в феврале 2020 года.



"Признала, что тема Крыма отошла на второй план политической и соответственно информационной повестки дня. В связи с чем, Меджлис крымских татар инициирует такие мероприятия, как Марш Достоинства - 3 мая 2020 года. Коротко остановилась на этой инициативе и ее цели по просьбе Рефата Чубарова - привлечь как можно более широкое внимание мира к тому, что происходит в Крыму и помочь международным организациям выполнить свои резолюции", - написала Джапарова на своей странице в ФБ.



Теперь, на должности первого заместителя главы МИДа она, вероятно, как раз и займётся решением этой задачи - "привлечь как можно более широкое внимание к Крыму.

