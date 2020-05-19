Из части под Киевом банда офицеров ВСУ похитила топливо на 10 млн. гривен

ГБР вместе с Департаментом стратегических расследований Нацполиции разоблачили банду, которая крала и сбывала горюче-смазочные материалы на воинской части в Киевской области.



Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает пресс-служба ГБР.



Как отмечается, преступную группу организовал начальник одной из воинских частей. В банду входили отдельные военнослужащие и гражданские лица, которые наладили механизм списания, присвоения и реализации горюче-смазочных материалов, поступавших для обеспечения 96-й Киевской зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил Украины через сеть частных АЗС.



"В течение 2018-2020 годов преступная группа присвоила горюче-смазочных материалов ВСУ на общую сумму более 10 миллионов гривен", - говорится в сообщении.



Сообщается, что 15 мая при вывозе 15 тонн похищенного топлива следователи ГБР задержали трех участников преступной группы в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Досудебное расследование осуществляется по фактам вымогательства, причинившего имущественный ущерб в крупных размерах, а также похищения военнослужащими военного имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 189 и ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины).



В случае доказательства вины, участникам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

