Аваков уволил начальника Ивано-Франковской полиции, который требовал провести перепись евреев

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на депутатское обращение по поводу некорректных действий начальника департамента стратегических расследований Нацполиции в Ивано-Франковской области Михаила Банка, уволив его с занимаемой должности 15 мая.



Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в своем Телеграм-канале.



"Министр МВД Арсен Аваков отреагировал на обращение депутатов по поводу некорректных действий начальника департамента стратегических расследований Нацполиции в Ивано-Франковской области М. Банка. Напомню, Банк хотел провести инвентаризацию еврейской областной громады. То есть, провести перепись евреев. Банк уволен с занимаемой должности 15 мая", - говорится в сообщении.

