В курортных отелях Украины готовятся к массовому сокращению персонала

Большая часть украинских курортных гостиниц, которые собираются возобновить работу с 1 июня, планируют сокращать штат. Более 50% персонала уволят в отелях, ориентированных на иностранных гостей.



Об этом со ссылкой на данные собственного опроса сообщает "Интерфакс-Украина", в понедельник, 18 мая.



Как отмечается, большая часть гостиниц, ориентирующаяся на украинских туристов, ожидает такую же посещаемость, как и в прошлом году, в то же время гостиницы, принимающие иностранцев, ожидают снижение посещаемости.



Так, половина опрошенных гостиниц планирует сократить штат сотрудников на 10-20%, и только 10% - более чем на 50%. В основном такие отели ориентируются на иностранных гостей и бизнес-поездки.



Напомним, ранее Минздрав разработал рекомендации по работе отелей в период карантина. В частности, администрация отеля должна не допускать появление очередей в местах возможного скопления посетителей. Во избежание очередей при регистрации поселение в отель обеспечивается возможность предварительной онлайн-регистрации посетителей в отель.

