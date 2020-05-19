МИД РФ прокомментировал обвинения в адрес Apple в сговоре с Россией

Заявления генпрокурора США по "связям" американской компании Apple с Москвой вызывают только снисходительную улыбку, Вашингтон начал использовать принцип "бей своих, чтобы чужие боялись", заявил спецпредставитель президента, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских.



"Масштаб антироссийских обвинений достиг в США очередной фазы, а именно: бей своих, чтобы чужие боялись. Это плохо их характеризует", - сказал Крутских.

"Кроме как уже снисходительной улыбки решения, принимаемые в Вашингтоне, у нас вызывать не могут", - отметил он.



Генпрокурор США Уильям Барр в понедельник обвинил американскую телекоммуникационную компанию Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем, пытающимися, по его мнению, организовать слежку за гражданами этих стран.



Барр добавил, что в связи с таким "сотрудничеством с авторитарными режимами" у Apple нет оправданий в случае отказа сотрудничать "со странами, где есть верховенство права, которые уважают приватность и гражданские свободы".



По словам генпркурора, политика Аpple по защите персональных данных, в том числе от правоохранительных органов, угрожает национальной безопасности США и неприемлема. Обвинения Барра прозвучали после того, как компания отказалась предоставлять данные для расследования вооруженного нападения на военную базе во Флориде.

