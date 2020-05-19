Зеленский пообещал построить в Киеве новую большую мечеть

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве будет построена новая большая мечеть.



Об этом он сообщил на встрече с представителями крымскотатарского народа в Офисе президента, передает пресс-служба ОП.



Президент отметил, что ждет проект этой мечети от крымских татар и готов его поддержать.



Также Зеленский выразил им соболезнования в связи с Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Кроме того, президент инициировал создание в Офисе президента рабочей группы для решения проблемных вопросов крымскотатарского народа.



Напомним, сегодня в Украине отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа и чтят память жертв депортации крымских татар.

