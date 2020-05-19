В Госдуме сравнили слова Джемилева о будущем Крыма с клоунадой

Депутат Госдумы Руслан Бальбек сравнил с клоунадой заявление экс-лидера запрещенного в РФ "Меджлиса крымскотатарского народа"* , народного депутата Украины Мустафы Джемилева о том, что в будущем Крым может стать украинским.



Как заявил Джемилев, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело, следующий российский президент, который придет на смену Владимиру Путину, будет "соблюдать международное право" и "вернет" Крым Украине.



"Старый клоун не выучил новые трюки и продолжает их исполнять, хотя никто уже не аплодирует. Вот и стоит Джемилев на паперти с протянутой рукой и просит денег в счёт якобы будущего возвращения Крыма", - сказал РИА Новости Бальбек.



Он отметил, что никто уже не верит бывшему лидеру меджлиса, который получал "огромные средства то на "партизанское движение" крымскотатарского населения, то на "бескровное возвращение полуострова в состав Украины".



Как подчеркнул Бальбек, все уже поняли две непреложные истины: Крым останется российским, а выданные Джемилеву деньги "растворятся".

