США: ВОЗ не выполнила обязательств по обмену информацией о пандемии

США считают, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не выполнила своих обязательств по обмену информацией в условиях распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом заявил в понедельник министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар, выступая в формате видеоконференции на открытии 73-й ежегодной Всемирной ассамблеи здравоохранения.



"К сожалению, пандемия COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) унесла сотни тысяч жизней, затронула миллионы людей и нанесла серьезный урон мировой экономике. - указал Азар. - Нельзя оставлять без внимания одну из основных причин, по которым был потерян контроль над вспышкой этого заболевания. Эта организация [ВОЗ] не смогла получить информацию, в которой нуждался весь мир, и эта ошибка стоила множества жизней".



Он подчеркнул, что все действия ВОЗ "должны быть прозрачными". "В откровенной попытке скрыть вспышку заболевания по меньшей мере одна из стран - членов ВОЗ пренебрегла своими обязательствами по обеспечению прозрачности, и это стоило всему миру огромной цены, - подчеркнул глава американского Минздрава. - Мы стали свидетелями того, что ВОЗ не смогла выполнить одну из важнейших своих задач по обмену и обеспечению прозрачности информации <...>". "ВОЗ должна претерпеть изменения, стать более прозрачной и нести за это ответственность", - заключил Азар.



Ранее телеканал Fox News сообщил, что сотрудники администрации президента США Дональда Трампа подготовили письмо в ВОЗ, которое американский лидер вскоре подпишет или уже подписал. В послании, согласно этим данным, говорится, что Вашингтон согласен предоставлять организации такой же объем средств, какой предоставляет Китай.



Трамп 8 мая заявил, что Вашингтон вскоре примет окончательное решение относительно выделения средств ВОЗ. Американский лидер отметил тогда, что США направляют указанной организации "почти $500 млн в год". Он также утверждал, что ВОЗ стала "марионеткой Китая" и не зафиксировала якобы допущенные властями этой страны нарушения, касающиеся распространения нового коронавируса. Президент США заявлял, что Китай "платит 38 млн долларов" в год на нужды организации.



