Появился первый трейлер комедии о Евровидении

Вышел первый музыкальный ролик комедии "Евровидение: История огненной саги". Трейлер появился на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix.



Главные роли в ленте "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" исполнили Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс. Они же появились в первом ролике комедии.



Актеры предстают в супергеройских образах, исполняя трек Volcano Man из ленты.



По сюжету, они исландские певцы, отправившиеся на Евровидение за победой и признанием.



Также в фильме снялись Пирс Броснан, Дэн Стивенс и Деми Ловато. Режиссером ленты стал Дэвид Добкин, а автором сценария выступили Феррелл и Эндрю Стил.



Премьера ленты должна была состоятся в мае, во время Евровидения. Но конкурс был отменен, а дату премьеры фильма перенесли. Она состоится на Netflix 26 июня 2020 года.





