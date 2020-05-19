Porsche представила обновленную модель 911 Targa

Компания Porsche официально представила спорткар Porsche 911 нового поколения в кузове тарга. Из-за пандемии коронавируса презентация прошла в режиме онлайн.



Porsche 911 Targa будет выпускаться в полноприводных версиях Targa 4 и 4S. Базовая модель получила 3-литровый бензиновый шестицилиндровый турбомотор мощностью 385 лошадиных сил, тогда как Targa 4S оснащается 450-сильным мотором. что на 15 л. с. больше, чем у предшественника. Также в продаже появится версия Targa 4S с 450-сильным агрегатом, пишет РБК. Оба двигателя работают в паре с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями, а для Targa 4S также будет доступна семиступенчатая механическая коробка.



Разгон с 0 до 100 километров в час занимает 4,4 секунды у 911 Targa 4 и 3,8 секунды у 911 Targa 4S. При этом Targa 4S с ручной коробкой разгоняется до "сотни" за 4,4 секунды. Максимальная скорость новых машин составляет 289 километров в час у Targa 4 и 304 километра в час у Targa 4S, пишет издание Motor.ru. Сдвижная крыша убирается за 19 секунд.





