Экстракт дыни поможет победить гипертонию

Высокий уровень потребления соли, как известно, грозит гипертонией и прочими сердечно-сосудистыми недугами. Как отмечает Medical Express, был предложен необычный подход, позволяющий сократить потребление соли. Известно: восприятие вкуса соли является важным фактором при определении индивидуального уровня потребления соли.



Предыдущие исследования показали, что отвращение, вызванное солью в действительно высокой концентрации, связано с каналом TRPM5 в клетках вкусовых рецепторов. Очень много соли может ощущаться как горечь - это защитный механизм, призванный снизить потребление соли.



Однако длительное высокое потребление соли ухудшает работу TRPM5, тормозя активность протеинкиназы C (PKC) и PKC-зависимое фосфорилирование треонина. Итог - реакция отвращения к соленому ослабевает и человек начинает есть больше соленого. Этот эффект наблюдался на примере лабораторных грызунов. Но ситуацию можно изменить, если использовать экстракт горькой дыни - он возвращает клеткам вкусовых рецепторов чувствительность.



Экстракт тормозил вызванную соленой пищей активацию RhoA/Rho-киназы, а кукурбитацин E (CuE), основное активное вещество в экстракте, тормозило сужение сосудов. Поэтому грызуны, потреблявшие экстракт, не только меньше если соленого, но и реже страдали от высокого давления за счет расширения сосудов.

