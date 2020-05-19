Види прасувальних дошок

Прасувальні дошки бувають декількох видів – підлогові, настільні, вбудовані. Найчастіше купляють і використовують підлогові моделі. Під час експлуатації вони займають досить багато місця, однак в складеному положенні простір в кімнаті значно економиться. Робоча поверхня досить широка, а також присутні додаткові аксесуари. Іноді можуть зустрічатись розсувні конструкції, щоб було зручніше гладити брюки.

Вибір хорошої дошки для прасування

Коли підбирають виріб перш за все звертають увагу на його надійність і зручність. Тут важливо враховувати декілька основних параметрів. Одним з найбільш важливих вважається матеріал, з якого виготовлена робоча поверхня. Основа може бути зроблена:

з металу,



фанери,



ДСП,



МДФ,



термопластика.

Додаткові аксесуари

Коли мова йде про стандартні дошки для прасування, то вони можуть бути укомплектовані:

спеціальною підставкою під праску. Вона зазвичай розміщується з однієї сторони дошки. Для виготовлення даного елемента використовують пластик або метал. Завдяки підставці процес прасування стає простішим, оскільки техніка знаходиться за межею робочої поверхні. Такий аксесуар необхідний хазяйкам, які ще не мають досвіду і звикли ставити утюг на чохол дошки;



рукавною платформою. З її допомогою буде зручно гладити рукави одягу, де часто можна помітити складки. Можна купити такий елемент окремо і після використання просто скласти в шкаф. Платформа допоможе також забезпечити необхідний зовнішній вигляд манжетам, воланам;



розеткою. Це велика перевага, адже конструкцію можна поставити в будь-якому місці і провід від праски не буде сильно натягуватись. Навіть в випадку короткого кабелю його буде достатньо для комфортного процесу;



полкою для білизни. Хазяйка не буде відволікатись після прасування кожної речі. Все буде акуратно складено на полці, а вже після закінчення прасування стопка речей буде складатись в шкаф;



розсувною конструкцією. Вона необхідна для прасування брюк. Складається із двох елементів, які при необхідності розсуваються,а потім зсуваються назад.

Вибираючи прасувальну дошку, важливо купити якісний виріб. Варто додатково звернути увагу на стійкість і міцність прибору.

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