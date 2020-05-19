Как Дональд Трамп сможет снова победить на выборах

Джеймс Вудс (James Woods) является тем редким представителем Голливуда, который поддерживает Дональда Трампа. В воскресенье, 17 мая, он блестяще выразил в краткой форме тот посыл, который может помочь Трампу переизбраться на второй срок.

Вудс написал в твиттере следующее: «Дональд Трамп — грубый человек. Он тщеславный, бестактный и неотесанный. Но он любит Америку больше, чем любой другой президент на моей памяти».



Трамп ретвитнул это сообщение Вудса. «Я считаю, что это отличный комплимент, — написал он. — Спасибо, Джеймс!»



Разумеется, это нельзя считать отличным комплиментом. Если кто-то называет вас «тщеславным, бестактным и неотесанным», разве это вам польстит?



Но Вудс на 100 процентов прав в том, как именно Трамп может снова одержать победу в ноябре.



Правда заключается в том, что Трамп не был в 2016 году и до сих пор не является человеком, который нравится и которым восхищаются большинство американцев. Рассмотрим результаты экзитполов 2016 года:



1.В 2016 году менее 4 избирателей из 10 сказали, что они положительно относятся к Трампу.



2.Только 1 избиратель из 3 считал Трампа честным и заслуживающим доверия.



3.Только 35% избирателей сказали, что Трамп обладает подходящим характером для того, чтобы быть президентом.



Как Трамп победил? Возможно, американцам он не очень нравился, но они хотели радиальных перемен в Вашингтоне и считали, что именно он способен их осуществить. В 2016 году 4 избирателя из 10 сказали, что самое важное качество кандидата заключается в «способности добиться перемен», и внутри этой группы Трамп обошел Клинтон, набрав 82% против 14%.



Тот посыл, который Вудс предлагает Трампу в 2020 году, представляет собой одну из вариаций первоначальной идеи. И звучит он примерно так: да, он козел. И нет, мне не хотелось бы оказаться с ним за одним обеденным столом. Но, когда речь заходит о защите интересов Америки, лучше него нет.



Теперь, чтобы поверить в предложенный Вудсом посыл, вам необходимо сначала поверить в то, что Трамп действительно достиг хороших результатов за свой первый президентский срок. Его сторонники станут указывать на уменьшение налогов, на пересмотр роли Америки в мировом сообществе, на изменения в торговой политике и на реформирование федеральной судебной системы. Его противники будут настаивать на том, что все эти решения на самом деле принесли Америке больше вреда, чем пользы.



Между тем важнейший вопрос заключается не в том, что те, кто уже поддерживает Трампа, или те, кто уже ненавидит его, думают о посыле «он козел, но он успешный козел». Важнейший вопрос заключается в том, что об этом посыле думают те избиратели, которые еще не определились, нужно ли давать Трампу второй шанс.



Аргумент Вудса звучал бы намного убедительнее, если бы он опубликовал его три месяца назад, когда уровень безработицы был низким, фондовый рынок быстро рос, а Трамп мог вполне убедительно приписать эти заслуги себе. Теперь же, на фоне масштабных негативных последствий пандемии коронавируса — и карантинных мер, введенных для сдерживания его распространения, — этот экономический аргумент утратил большую часть своей убедительности.



Тем не менее, факт остается фактом: для Трампа единственный реальный путь к переизбранию на второй срок — и я до сих пор убежден, что этот путь весьма узок, — лежит через такой посыл, который не заставит людей полюбить Трампа, но который заставит их признать, что Трамп действительно эффективно решает поставленные задачи.



Проще говоря, Трамп не располагает к себе. Он практически ежедневно говорит и делает такие вещи, которые, даже по мнению его сторонников, выходят далеко за грань дозволенного — не только для президента, но, в принципе, для любого человека.



Ничто этого не изменит — тем более, за период времени между сегодняшним днем и ноябрем. Для него единственный способ победить на выборах — доказать, что он, возможно, не является воплощением вашей мечты о том, как президент должен выглядеть и вести себя, однако он является тем человеком, который знает, как добиться перемен в Вашингтоне. (Вероятно, ему также придется каким-то образом вывести из игры Джо Байдена (Joe Biden), чем его предвыборный штаб уже активно занимается.)



Если у Трампа получится, это станет отражением фундаментальных перемен в том, как мы выбираем наших президентов. Народная мудрость долгое время учила нас, что люди должны голосовать за такого человека, с которым им захотелось бы выпить пива. Если не считать его самых убежденных сторонников, довольно трудно представить себе, что большинству людей захотелось бы выпить пива с Трампом.



Но проголосуют ли они за него снова? Один раз они уже это сделали. И Вудс (а также сам Трамп) надеется, что они проголосуют за «этого козла» еще раз.

