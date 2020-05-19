Рада заслушает Степанова по второму этапу медреформы - Арахамия

Верховная Рада заслушает министра здравоохранения Максима Степанова по вопросу имплементации второго этапа медицинской реформы в Украине, заявляет глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.



"После выхода из карантина и перехода в обычный режим работы парламента, мы заслушаем министра по второму этапу реформы, услышим, какие механизмы предлагаются, каким образом мы будем, не останавливая процесс, корректировать его, чтобы минимизировать негативные эффекты", - сказал Арахамия в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".



По его словам, механизмы второго этапа медицинской реформы уже запущены и обратного хода нет.

