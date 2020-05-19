Стюардесса раскрыла самую нелепую просьбу пассажиров самолета

Стюардесса Сьюзен Браун (Susan Brown) раскрыла самую нелепую просьбу пассажира, c которой ей приходилось сталкиваться во время полета. Ее слова публикует Daily Express.



«Туристы часто просят меня сфотографировать их с друзьями или семьей в самолете, и я не против этого. Но я терпеть не могу, когда кто-то просит меня снять их на видео», — пояснила бортпроводница.



Комментируя свое заявление, она уточнила, что однажды в ее карьере был случай, когда пассажирка хотела, чтобы ее снимали на видео в течение 30 минут. «Девушка остановила меня, когда я шла по проходу и спросила, могу ли я снять ее для видеоблога. К тому моменту мы раздали другим путешественникам еду, и у нас был небольшой перерыв, чтобы перекусить», — вспоминает Браун.



Сотрудница авиакомпании добавила, что всегда пытается помочь и угодить клиентам, однако в ее обязанности не входит следовать за пассажиром по самолету и записывать его на видео.

