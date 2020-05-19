Нефть растет на фоне восстановления экономической активности в мире

Цены на нефть во вторник, 19 мая, растут четвертую сессию подряд, поскольку все большее количество стран ослабляют ограничения, введенные для борьбы с пандемией коронавируса. Росту цен на нефть способствует сокращение добычи.



Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на агентство Reuters.



Нефть марки Brent подорожала на 0,7% до 35,06 долларов за баррель. Нефть WTI поднялась на 1,4% до 32,25 долларов за баррель.



Июньский контракт WTI истекает во вторник, но нет никаких признаков повторения исторического падения ниже нуля, зафиксированного месяц назад накануне истечения срока действия майского контракта. Июльский контракт WTI соответствует июньскому контракту.



ОПЕК+ резко сократила экспорт нефти в первой половине мая, сообщили компании, отслеживающие отгрузки, что говорит о начале выполнения нового соглашения о сокращении производства.



"Настроения инвесторов улучшились, так как ОПЕК+, по-видимому, сокращает объемы производства, как они обещали в этом месяце, а в июне ожидается более значительное добровольное сокращение", - сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям компании Nissan Securities.



"В то же время растет оптимизм в отношении того, что ослабление глобальных (коронавирусных) ограничений будет способствовать повышению экономической активности и спроса на топливо", - сказал Кикукава.



Добыча в США также падает: добыча нефти из семи основных сланцевых пластов, как ожидается, сократится на рекордные 197 тыс. баррелей в сутки в июне до 7,822 млн баррелей в сутки. Это будет самый низкий показатель с августа 2018 года.



Кроме того, восстановление спроса на топливо в Индии набрало обороты в первой половине мая по сравнению с апрелем, поскольку ограничения на транспорт и промышленную деятельность были частично сняты в некоторых областях.



Тем не менее, спрос будет восстанавливаться очень медленно, поскольку некоторые ограничения остаются в силе, и существует значительный риск повторных вспышек и блокировок, говорится в отчете Eurasia Group.



"Учитывая глобальную рецессию, осторожных потребителей и дальнейший и потенциально худший пик вспышки коронавируса на развивающихся рынках, таких как Латинская Америка, Африка и Южная Азия, потребление будет оставаться ниже уровня 2019 года в 100 миллионов баррелей в сутки в течение некоторого времени", - говорится в отчете.

