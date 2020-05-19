Закон об игорном бизнес может быть принят до конца мая – Арахамия

Верховная Рада может принять законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине уже в ближайшее время, заявляет глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.



"До конца мая мы его планируем принять", - сказал Арахамия в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".



Он отметил, что парламент не мог рассматривать подготовленный ко второму чтению соответствующий законопроект в режиме внеочередных сессий, а с возвращением Рады к привычной работе в режиме традиционных пленарных заседаний это стало возможным.

