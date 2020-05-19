Дожди в Украине стихнут к четвергу

В ближайшие сутки атмосферные фронты будут определять влажную погоду в северной, восточной и южной части Украины, сообщил Укргидрометцентр. Ночью и утром в северной и восточной, днем в южной части небольшие, местами умеренные дожди, на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 14-19°; на юге, юго-востоке и Закарпатье ночью 10-15°, днем 19-24°.



В Карпатах местами небольшой дождь; температура ночью и днем 4-9° тепла.



В Киеве 20 мая ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков; температура ночью 9-11°, днем 14-16°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 20 мая самая высокая температура днем была 32,5 в 1996г., самая низкая ночью 1,1 в 1943г.



21 мая в Украине без существенных осадков, лишь в южной части кратковременные дожди.



Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.



Температура воздуха ночью 4-9°, на юге страны 9-14°, днём 14-19° тепла.



В Киеве в четверг без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 15-17°.



19 мая температура воды в Чёрном и Азовском морях 14-18°, в Днепре возле Києва 14°.

