Трамп потребовал доказать независимость ВОЗ от Китая

США откажутся финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), если та в течение 30 дней не пообещает изменить свою структуру. Об этом сказано в письме американского президента Дональда Трампа главе ВОЗ Адханому Гебрейесусу. Письмо Трамп опубликовал в своем твиттере.



ВОЗ также должна «доказать свою независимость от Китая», сказано в письме.



По мнению Трампа, организация не проверяла информацию, которая противоречила официальной позиции КНР по поводу эпидемии, и не призвала руководство страны провести расследование о возникновении вируса.



Также он обвинил ВОЗ в распространении неточной и ложной информации об инфекции.



«Очевидно, что ваши ошибки [во время эпидемии] обошлись миру слишком дорого», — написал президент США.



Белый дом, по его словам, начал переговоры с руководством ВОЗ о реформе организации.



Как уточняет CNBC, не вполне ясно, каким образом Трамп сможет прекратить финансирование ВОЗ, большую часть которого утверждает конгресс. У президента США нет полномочий в одностороннем порядке перераспределять деньги.



Трамп заморозил финансирование ВОЗ 14 апреля, заявив, что организация «не справилась со своими обязанностями» во время эпидемии.



США — крупнейший донор ВОЗ, в 2019-м они перевели организации 400 миллионов долларов, что составило 15% ее бюджета.



По данным Университета Джонса Хопкинса на 08:50 мск 19 мая, в США коронавирусной инфекцией заразились 1,5 миллиона человек. Умерли от болезни 90,3 тысячи человек. По числу заболевших США занимает первое место в мире.

