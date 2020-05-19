Под Кабмином требуют разрешить работу детсадов

У здания Кабмина во вторник, 19 мая, несколько десятков человек проводят акцию протеста с требованием разрешить работу детских садов, сообщает УНИАН.



В акции принимают участие около полсотни родителей, некоторые из них с детьми. Отмечается, что возле Кабмина собрались как киевляне, так и родители из пригорода столицы.



Протестующие требуют открыть детсады уже с 22 мая. Кабмин же рассматривает возможность разрешить их работу с 25 мая.



Родители считают, что необходимо открывать детские сады, потому что им нужно ходить на работу, а детей не с кем оставить.



Кабмин намерен утвердить новый этап ослабления ограничений на заседании 20 мая. В частности, с 22 мая будет возобновлена работа городского и пригородного транспорта, разрешено проведение спортивных мероприятий при соблюдении противоэпидемических ограничений. Также с ограничениями разрешат работать отелям и проводить церковные службы.

