На дороги потратят 10% бюджета-2020 - Укравтодор

В текущем году на ремонт и строительство дорог потратят около 10% бюджета Украины, заявил в интервью РБК-Украина глава Укравтодора Александр Кубраков.



"Основа финансирования дорог – Государственный дорожный фонд. Из него 31,5 млрд грн направляются на ремонты и строительство дорог государственного значения, 5,7 млрд – на содержание дорожной сети, 22 млрд – на дороги местного значения, ими занимаются областные госадминистрации", - пояснил он.



С нынешнего года Укравтодор также начал получать средства под государственные гарантии. В этом году планируют привлечь 19,3 млрд грн. В конце апреля было подписано соглашение о первом транше в 5,72 млрд грн.



Еще одним источником финансирования дорожных работ должны стать 35 млрд грн, полученные Нафтогазом от Газпрома.



"В ближайшие дни должно быть принято постановление правительства, которое зафиксирует на какие именно дороги будут направлены эти деньги", - заявляет Кубраков.



Кроме того, есть финансирование от международных финансовых организаций (4,4 млрд грн) и отдельные бюджетные программы (около 2 млрд грн).

