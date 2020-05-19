МИД начало работу над открытием авиасообщения

Украина не будет ждать запросов других стран, а сама начинает переговоры о возобновлении регулярного авиасообщения. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает Европейская правда со ссылкой на источник в дипломатической службе.



Отмечается, что сейчас правительство по предложению МИД начало работу над открытием авиасообщения из Украины за рубеж.



"Мы должны инициативно открывать авиасообщение, в том числе со странами ЕС, с учетом решений другой страны о снятии ограничений", - пояснил собеседник издания, отметиив, что смысл возобновлять авиарейсы есть тогда, когда граждане "могут въехать в соответствующее государство и иметь возможность вернуться в Украину регулярными авиарейсами".



Как сообщается, данное решение согласовано с руководством правительства, а посольства Украины в государствах-членах ЕС получили указание относительно переговоров по этому поводу.



"Мы будем также принимать во внимание эпидемическую ситуацию (в соответствующих государствах)", - отметил источник.



Исходя из этих объяснений, стоит рассчитывать, что авиасообщение будет возобновляться с теми странами ЕС, в которых также будет восстановлено регулярное авиасообщение (что в ближайшее время должно произойти во всех странах), а также с теми, которые позволят въезд граждан Украины и не являются центром пандемии.



Как известно, до 15 июня действует запрет на въезд в страны Шенгена для граждан Украины и других государств, не являющихся членами ЕС, кроме ряда исключений для проживающих, работающих в соответствующих государствах и тому подобное. Пока неизвестно, будет ли этот запрет возобновлен.



Тем временем, в Мининфраструктуры провели переговоры с грузинскими коллегами о восстановлении авиасообщения.



В пресс-службе ведомства сообщили, что Грузия готова открыть свои границы для регулярных международных рейсов уже с 1 июля.



Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заверил, что Украина готова быстро и синхронно действовать, чтобы в координации с министерствами иностранных дел обеих стран открыть границы для пассажирского сообщения. Украинские авиакомпании уже обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты.



К слову в Грузии, по сообщению местных СМИ, за минувшие сутки зафиксирован лишь один случай заражения коронавирусом.

