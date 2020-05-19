Леонардо Ди Каприо пожертвовал $2 млн для горных горилл

Оскароносный голливудский актер Леонардо Ди Каприо пожертвовал 2 миллиона долларов на спасение горных горилл. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.



В посте Ди Каприо опубликовал снимок работников заповедника Вирунга в Демократической Республике Конго. Также актер показал фото исчезающих горных горилл.



Именно в Вирунга проживает крупная популяция исчезающего вида горилл. Ди Каприо отметил, что национальный парк является одним из самых биологически разнообразных районов на планете и домом для горных горилл.



Он призвал всех желающих поддержать заповедник, отправив деньги благотворительному фонду Virunga Fund.

