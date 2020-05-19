Зеленский сменил начальника центра спецопераций СБУ

Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ Александра Устименко и назначил вместо него Сергея Дусика. Об этом говорится в указах №187 и №188, подписанных во вторник, 19 мая.



Уволенный Устименко занимал эту должность с марта 2015 года. Ранее он был командиром штурмовой группы спецназа Альфа.



Дусик, по информации СМИ, был командиром днепропетровского подразделения Альфы.

