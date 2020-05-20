Офис генпрокурора завел дело о госизмене Порошенко

Офис генпрокурора Украины внес в Единый реестр досудебных расследований сведения о так называемых "пленках Деркача" - аудиозаписях, на которых общаются бывший президент Петр Порошенко экс-вице-президент США Джо Байден. Расследование начато генпрокуратурой по ч.1 ст.111 (государственная измена) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

К материалам производства будет приобщена предоставленную нардепом Андреем Деркачем флешка с аудиозаписями, где звучат голоса, похожие на голоса и лидера "Европейской солидарности", Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри.



Ранее председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что убежден в том, что правоохранительные органы должны дать оценку информации с обнародованных народным депутатом Андреем Деркачем аудиоматериалов, в случае ее соответствия действительности последствия должны быть жесткими.



"100% должна отреагировать правоохранительная система, на мой взгляд, должны отреагировать и специальные службы. Если это действительно соответствует действительности, то это делалось в больших кабинетах", - заявил Разумков в эфире телеканала "112 Украина" во вторник вечером.



По словам Разумкова, надо исследовать, каким образом попала эта информация, откуда она взялась.



"Главным вопросом для меня является то, соответствует ли она действительности. Если это соответствует действительности, то последствия должны быть более чем жесткими, потому что вопросов сегодня больше, чем ответов по отношению к этим пленкам", - добавил спикер парламента.



