Уровень поддержки Зеленского падает

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос, в котором попросил респондентов оценить успешность работы президента Владимира Зеленского за год и текущей весной.



Согласно результатам, большинство украинцев не считают его действия эффективными и успешными.



Провалы по миру и по Донбассу



Участники опроса оценивали работу главы государства за год в нескольких сферах.



Снижение коррупции: 26% опрошенных считают работу в этой сфере успешной, 66% - неуспешной.



Привлечение к ответственности за коррупцию представителей предыдущей власти: 16% украинцев считают, что президент Зеленский в этом успешен, 73% придерживаются противоположного мнения.



Прекращение войны, урегулирование конфликта на Донбассе: 21% респондентов указали, что Зеленский в этом показал успех, 69% полагают, что он неуспешный.



Противодействие экономическому кризису: 21% граждан считают, что президент оказался успешным, 64% - неуспешным.



Оценивая успешность Зеленского в целом за год, 46% указали, что он успешно справлялся со своими обязанностями, 45% - что неуспешно.



Уровень доверия падает



Также существенно снижается и уровень текущей поддержки действий президента Владимира Зеленского.



Если в марте его работу одобряли 52%, то в мае лишь 47%.



А количество тех, кто не поддерживает его действия выросло на 10% - с 27% в марте до 37% в мае.



Опрос проводился с 14 по 17 мая методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В исследовании участвовали 2 тысячи человек старше 18 лет.

