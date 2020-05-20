Тайка Вайтити устроил онлайн-чтение детской книги

Режиссер Тайка Вайтити («Кролик Джоджо», «Тор: Рагнарёк») организовал онлайн-чтение детской повести «Джеймс и гигантский персик» британского писателя Роальда Даля. К чтению по ролям Вайтити привлек своих звездных коллег: Мэрил Стрип, Бенедикта Камбербэтча, Криса и Лиама Хемсвортов, Райана Рейнольдса, Кару Делевинь и многих других. Все они вышли на связь с режиссером по онлайн-связи, так как находятся в изоляции.



Цель проекта — собрать средства для благотворительного фонда Partners in Health, который поддерживает медицинских работников и нуждающихся.



«Я, как взрослый ребенок, который регулярно читал «Джеймса и гигантский персик» своим дочерям, рад сотрудничеству с моими друзьями из команды Даля и Partners in Health, чтобы пересказать эту историю для тех, кто сейчас нуждается. Это безумная, чудесная сказка о стойкости детей, преодолении невзгод и о том, как справиться с изоляцией, что сейчас чрезвычайно своевременно», — рассказал сам Вайтити.



В первом эпизоде онлайн-чтений приняли участие братья Крис и Лиам Хемсворты и Ник Кролл. Для второго выпуска отрывки прочитали Мэрил Стрип и Бенедикт Камбербэтч.



Судя по трейлеру проекта, Кейт Бланшетт, Райан Рейнольдс, Билли Портер, Люпита Нионго, Эдди Редмэйн и многие другие знаменитости появятся в следующих эпизодах проекта.





