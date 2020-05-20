Назван самый сексуальный фильм всех времен

Назван самый сексуальный фильм всех времен

Американский журнал Esquire составил рейтинг из 40 самых сексуальных фильмов всех времен. Лидером стала французская историческая драма 2019 года «Портрет девушки в огне».

Картина Селин Сьяммы с Ноэми Мерлан и Адель Энель в главных ролях получила приз за лучший сценарий в Каннах и «квир-пальму», специальную награду фестиваля. Действие разворачивается во Франции 1760-х вокруг молодой художницы, нанятой богатой женщиной для написания портрета ее дочери. Позже между художницей и ее работодательницей возникает любовная связь.



Второе место занял фильм 2007 года «Искупление» с Кирой Найтли и Джеймсом Макэвоем. Лента была снята режиссером Джо Райтом по одноименному роману Иэна Макьюэна, ее действие происходит во время Второй мировой войны. На третьей строчке — хоррор 2017 года «Няня» с Джудой Льюисом и Самарой Уивинг, в котором рассказывается о ребенке, без ума влюбленном в свою няню.

В топ-10 также попали такие картины, как «Тело Дженнифер», «Дархэмские быки», «Супер Майк», «Талантливый мистер Рипли», «Лунный свет», «Тайное влечение» и «Из машины». Помимо этого в списке указаны фильмы «Дикость», «Зови меня своим именем», «Интим», «Малхолланд Драйв», «Спящая красавица», «Неверная», «Любовь», «Люсия и секс», «Жизнь Адель», «Секретарша», «И твою маму тоже», «С широко закрытыми глазами» и «Мечтатели». Завершает рейтинг американский фильм 1981 года «Жар тела».