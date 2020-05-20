Счастье и новые впечатления связаны на нейронном уровне

Как показали исследования, новые переживания, новый опыт инициируют характерное повышение активности в мозге, пишет РИА "Новости". Об этом говорят сотрудники Нью-Йоркского университета и Университета Майами. Они попытались оценить связь разнообразия жизни с эмоциональным состоянием.



Был проведен эксперимент: в течение 3-4 месяцев группа добровольцев сообщала о своем эмоциональном состоянии. Параллельно GPS-трекер отслеживал перемещения добровольцев. Также в конце каждого дня проводилось МРТ-сканирование мозга.



Выяснилось, что в дни, когда добровольцы много перемещались и посещали много различных локаций, они заявляли о более позитивном настрое. Все это свидетельствует о том, что люди чувствуют себя счастливее, когда у них больше разнообразия в повседневной жизни, когда они посещают новые места и приобретают широкий спектр нового опыта, говорится в отчете специалистов. Правда, эксперты не исключают, что ожидание позитивных ощущений может толкать на поиски нового опыта.



Что касается особенностей мозговой активности, то у людей с наиболее выраженной положительной реакцией на новый опыт фиксировалась связь активности гиппокампа и полосатого тела. Данные центры мозга участвуют в непосредственной обработке новой информации и в появлении ощущения награды.

