Цельные молокопродукты - спасение от сердечно-сосудистых заболеваний

Две порции цельных молочных продуктов в день могут снизить риск метаболического синдрома, характеризуемого целым набором отклонений, включая диабет, высокое давление, ожирение. Этот синдром связан с повышенной вероятностью гипертонии, пишет The Daily Mail. Об этом говорят сотрудники Университета Макмастера.



Они провели исследование состояния 140000 человек из 21 страны. Ученых интересовал рацион добровольцев, в частности, потребление молочных продуктов. Порция молока или йогурта составляла 244 граммов, сыра - 15 граммов и сливочного масла - 5 граммов. Оказалось, более активное потребление цельных (но не обезжиренных) молочных продуктов связано с более низкой распространенностью метаболического синдрома.



К слову сказать, еще в 2016 году Университет Тафтса, призывал выбирать жирное молоко, ведь оно помогает поддержать нормальный вес и снижает риск диабета на 46%. Обезжиренные молочные продукты не приносили особой пользы. А вот если люди пили обычное молоко, то они были защищены от диабета. Дело в особых соединениях и жирных кислотах.

