Нехватка фловоноидов в рационе грозит слабоумием

Исследовательский центр по проблемам питания человека при Университете Тафтса показал, что длительное потребление богатых флавоноидами продуктов (ягод, яблок, чая) связано со снижением риска развития болезни Альцгеймера, пишет Medical News Today. Ученые анализировали потребление шести различных типов флавоноидов среди 2801 человека в течение почти 20 лет.



Исследователи измерили потребление флавоноидов в группе с помощью вопросников, которые участники исследования заполняли примерно каждые 4 года. Они также следили за общим состоянием здоровья добровольцев (фиксировались случаи болезни Альцгеймера и деменции, в частности).



Из 2801 участника у 193 развилась деменция и у 158 - болезнь Альцгеймера. Люди, которые потребляли небольшое количество флавоноидов, имели в 2-4 раза больше шансов столкнуться с деменцией. К примеру, низкий уровень потребления антоцианов (тип флавоноидов, которые можно найти в ягодах) был связан с четырехкратным повышением риска деменции.



А низкое потребление флавонолов из яблок, груш и чая давало повышение риска в 2 раза. Низкое потребление оценивалось как отсутствие ягод и чая в рационе в течение месяца и наличие примерно одного яблока. Высокий уровень потребления - примерно 7,5 чашки ягод, 8 яблок или груш и 19 чашек чая в месяц.

