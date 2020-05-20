Глобальный продуктовый сбой–3. Реквием по хорошему кофе

В мире начался дефицит кофе. В апреле объемы производства и экспорта арабики в Колумбии обвалились почти на треть. Бразилия также вынуждена снизить темпы сбора урожая из-за нехватки рабочей силы. Фьючерсы в Нью-Йорке взлетели почти на 30%. Для сравнения: нефть упала более чем на 40%. С чаем тоже проблемы...



Глобальный продуктовый сбой продолжает свое шествие по планете и на этот раз причалил к Латинской Америке. В настоящее время прошлогодние запасы кофе практически израсходованы. В Латинской Америке – основном производителе высококачественной арабики – на май приходится сезон сбора нового урожая.



Но уже сейчас очевидно, что в Колумбии, Бразилии и Перу может не хватить рабочих. Причем это очевидно не только местным властям, но и международным трейдерам. Оценивая грядущий удар по всей мировой индустрии кофе, такие топовые бренды, как Starbucks, Nestle, Illy caffe и другие начали панически скупать кофейные зерна для себя, накинувшись именно на более качественную арабику.



Более дешевая робуста, которая используется для растворимого кофе и производится в основном в Африке и Азии, уже убрана. Так что с “грубым” кофе проблем не будет. А вот сезон более качественной арабики только-только начинается. Причем в самый неподходящий момент.



Дело в том, что из-за опасений, связанных с COVID-19, и в рамках борьбы с распространением инфекции колумбийские власти ввели ограничения на транспортировку товаров и перемещение рабочей силы. Одновременно в стране приостановили международное авиа- и железнодорожное сообщение. Нарушение логистических цепочек в сезон сбора урожая привело к тому, что многие контракты на поставку зерна отменены. В лучшем случае это может закончиться тем, что товар так и останется у поставщиков. Местные производители вряд ли сумеют реализовать весь объем собранного урожая на внутреннем рынке. Драгоценные зерна тогда закопают в землю.



В Колумбии (мировой лидер на рынке качественной арабики) кофейные плантации, как правило, небольшие и находятся в труднодоступных горных районах. Поэтому сбор урожая требует много рабочих рук. Фермеры работают сообща и помогают друг другу, активно привлекают соседей. Но Федерация кофе Колумбии заявила, что без сезонных наемных рабочих убрать урожай все равно не получится

Объявленный в конце марта в Индии карантин из-за коронавируса привел к срыву уборки первого урожая чая в индийских регионах Ассам и Дарджилинг, где выращиваются и производятся одноименные сорта. Пока работы на плантациях не велись из-за локдауна, чайные листочки успели слишком вырасти и стать некондиционными

Но в худшем варианте их просто не соберут. Латиноамериканские СМИ напоминают, что работа сборщиков кофе в Латинской Америке относится к низкооплачиваемой, работники, как правило, живут скученно, что создает высокий риск распространения коронавируса даже в том случае, если заражен оказался лишь один человек.Поэтому собственники плантаций, опасаясь коронавируса, просто боятся приглашать рабсилу. Но даже те, кто готовы предоставить работу, не могут обеспечить привлечение необходимого для уборки урожая числа работников, даже за счет увольняемых в других сферах экономики. Люди не могут добраться до плантаций из-за введения в отдельных регионах Колумбии (почему-то именно тех, где расположены плантации кофе) ограничений на передвижение.Исполнительный директор Национальной федерации производителей кофе Колумбии (Fedecafe) Роберто Велес признает, что Fedecafe пытается что-то сделать, например, довезти сборщиков до плантаций, но вынуждена констатировать: у нее почти ничего не получается.В Колумбии (мировой лидер на рынке качественной арабики) кофейные плантации, как правило, небольшие и находятся в труднодоступных горных районах. Поэтому сбор урожая требует много рабочих рук. Фермеры работают сообща и помогают друг другу, активно привлекают соседей. Но Федерация кофе Колумбии заявила, что без сезонных наемных рабочих убрать урожай все равно не получится. А их нужно аж 150 тысяч человек.Как результат, в апреле 2020 года объем производства и экспорта кофе из Колумбии сократился на 32%. Об этом свидетельствуют данные Национальной федерации производителей кофе страны. Поскольку на данный вид кофе (т.е. арабику) в Колумбии приходится почти 70% глобального производства, тот факт, что страна смогла поставить на мировой рынок только 592 тыс. мешков (каждый мешок кофейных зерен весит 60 кг) против 872 тыс. в апреле 2019-го, означает одно – дефицит неминуем.Другой крупнейший поставщик кофейных зерен – Бразилия – также вынужден снизить темпы сбора урожая из-за нехватки рабочей силы. В отличие от Колумбии, большая часть сбора урожая в Бразилии уже механизирована, но все равно без людей не обходится. В том числе, без сезонных рабочих.Бразильские фермеры хотят нанять меньше людей и собирать урожай постепенно. Некоторые готовы перенести уборку. Но это плохо повлияет на качество сырья, создает проблемы с хранением, перевозкой кофе и отгрузкой на экспорт.Эксцентричный президент Бразилии Жаир Больсонару вынужден лично выступать на митингах против оппозиционных губернаторов, вводящих меры по социальному дистанцированию, а также Конгресса и Верховного суда страны, которые ограничили передвижение.Однако это противостояние не решает проблемы со сбором урожая. Хотя на стороне президента остаются армия, которая в воскресенье отмечала свой профессиональный праздник, и наиболее преданные избиратели.Губернаторы продолжают твердить свое и крайне неохотно позволяют возобновление работ, мотивируя, что в стране 140 тысяч больных и около 10 тысяч случаев смерти.Учитывая, что в Колумбии и Бразилии производят 65% мировой арабики высшего сорта, и это самые трудоемкие и дорогие работы в производстве кофе, действия местных властей иначе как всемирным вредительством кофеманам не назовешь.В целом, чтобы собрать выращенные бобы, этим двум странам, а также Перу, Эквадору, Кении и Танзании требуется около 1,8 млн. рабочих рук. Которых нет из-за проблем с транспортом.От моментального резкого удорожание кофе спасает только снижение потребления в странах ЕС и США, вызванное “карантинными посиделками”. Оказывается, люди употребляют больше кофе на бегу. А сидя дома, о нем забывают. Или отдают предпочтение чаю.Но и с чаем все непросто. Введение в связи с пандемией ограничений на перемещение привело к приостановки работ в Индии (где, как и у нас, остановили городской общественный транспорт) и Кении, что привело к срыву уборки урожая чая. В итоге здесь также наклевывается дефицит ценных сортов.Как сообщает Financial Times (FT), объявленный в конце марта в Индии карантин из-за коронавируса привел к срыву уборки первого урожая чая в индийских регионах Ассам и Дарджилинг, где выращиваются и производятся одноименные сорта. Пока работы на плантациях не велись из-за локдауна, чайные листочки успели слишком вырасти и стать некондиционными.Когда премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о продлении карантина, под угрозой оказался и второй сбор чая. Как заявил FT глава Чайного совета Индии Прабхат Безборуах, «будет потеряна огромная часть урожая» и «у многих плантаций серьезные проблемы». Возможно, не будет собрано 150 тыс. тонн чая, или 10% от всего объема.Не удивительно, что спрос на качественный чай уже растет. Например, в Великобритании, где чай традиционно популярнее кофе, чтобы не отменять знаменитый ритуал five-o'clock, начали запасаться лучшими сортами. В итоге только в марте спрос увеличился на 55%. А в апреле еще больше. Пойду-ка и я прикуплю по пачке чая и кофе, пока народ не узнал и не переметнулся на этот товар с гречки.