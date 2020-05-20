Сможет ли мир жить без Китая?

Американский президент Дональд Трамп удивил мировое сообщество, когда сказал, что не исключает прекращения Соединенными Штатами всех отношений с Китаем, и обвинил его в распространении коронавируса в мире. Угроза такого масштаба звучит от Трампа впервые. Не стоит удивляться, но в связи с этой риторикой в адрес Пекина возникает логичный вопрос — может ли Запад и мир в целом существовать без Китая?

Разве Китай не превратился в мировую фабрику? Найдется ли в мире хотя бы один дом, в котором не было бы товара, произведенного в этой стране? Разве много лет назад один высокопоставленный китайский чиновник не сказал, что Китай вторгся в каждый дом по всему миру?



Если бы прежде чем озвучить подобную угрозу, президент Трамп прочел книгу американской журналистки Сары Бонджорни («Год без „Сделано в Китае" — реальный опыт одной семьи в просторах мировой экономики»), ему бы и в голову не пришло выступить с такой угрозой, не то что осуществить ее. К вашему сведению, автор книги пришла к удивительным итогам в рамках своего эксперимента в 2005 году, не говоря уже о том, что Китай стал второй экономической державой в мире после Соединенных Штатов и может обогнать их всего за несколько лет. Завершилась ли глобализация, как заявил Трамп после вспышки пандемии коронавируса, или мир уже не в состоянии выйти из нынешней взаимозависимости, как демонстрирует вышеупомянутая книга?



Сара Бонджорни решила бойкотировать китайские товары на протяжении 365 дней с 1 января 2005 года. Поначалу для нее это не представлялось чем-то сложным. Все, что ей нужно было сделать, это отложить в сторону китайские вещи, которыми она уже владеет, перестать покупать другие китайские товары, тщательно проверять этикетки с этой целью, и, конечно, искать альтернативу вещам, произведенным в Китае.



Сара была рада поделиться своими идеями и планами с семьей и друзьями, и в течение следующих нескольких дней ей удавалось поднять вопрос о бойкоте почти повсюду, где бы она ни находилась. Сначала она хвасталась своим решением, а потом убеждала других последовать ее примеру и получала поддержку, однако всеобщего одобрения она, разумеется, не получила. В первую очередь речь идет о владельцах магазинов, которые не понимали или не знали причину постоянного возврата своих товаров. Также трудно было близким Сары, особенно в преддверии праздников, так как они не знали, что можно ей подарить.



Эти неловкие и порой тревожные ситуации заставили Сару Бонджорни обнаружить, что воплотить свое решение о бойкоте китайских товаров гораздо сложнее, чем она себе представляла. Действительно, кажется, в 2005 году каждая магазинная полка была захвачена китайскими товарами, не говоря уже о нынешней ситуации на фоне коронавируса, обнажившей слабость Запада перед Востоком.



Китай производит все на свете и расширяет влияние на промышленный сектор в Соединенных Штатах Америки, а возможно, и во всем мире. Это крупнейший в мире производитель электроники, телевизоров, DVD-плееров, мобильных телефонов, бытовой и офисной техники, обуви, одежды и аксессуаров, пластиковых деталей, ламп и спортивного инвентаря. Почти 95% всех видеоигр и 100% детских игрушек, в том числе куклы, плюшевые игрушки, машины, велосипеды, фигуры супергероев произведены в Китае. То же самое касается всех украшений, которые покупаются нами по случаю национальных, религиозных или личных праздников.



Помимо китайских товаров, которые занимают все полки небольших и крупных магазинов, также есть так называемые смешанные товары, которые содержат элементы, произведенные в Китае, но собранные вместе в других местах. Проще говоря, мы никогда не сможем навсегда распрощаться с китайскими товарами или избегать их, так как Китай производит все.



Сара Бонджорни этот факт взволновал и заставил задуматься — что китайцы будут делать дальше? Может, они станут производить автомобили? Или займутся авиастроением? И что останется делать нам? Что если однажды утром мы проснемся в комнате со шкафом, полным дешевой одежды известных китайских брендов и сотней пар китайской обуви, но без работы, без будущего, без каких-либо перспектив?



Фундаментом американской экономики являются люди, которые покупают огромную кучу вещей, и Китай облегчил им эту задачу, сделав их дешевле. Люди охотно скупают все, что производят китайцы. Статус Китая как экономического гиганта, покорившего весь мир, является неоспоримым фактом. Это крупная держава в географическом, демографическом, политическом, военном и экономическом отношениях. Приток иностранных инвестиций в эту страну в 1990-х годах стал причиной ускоренного роста экономики, и к концу 2006 года Китай оказался в списке пяти крупнейших экономик мира. Так, спустя 14 лет он превратился во вторую по величине экономику после Соединенных Штатов и, что не менее важно, крупнейшего потребителя энергоресурсов. Подумайте, что случится с арабской нефтью, если китайское государство перестанет импортировать ее.



В настоящее время Китай влияет на каждого потребителя в мире, и американский потребитель, в частности, не может сопротивляться тому, что продают китайцы, так как это очень дешевые товары, но однажды, как сказал один из друзей Сары, Китай устанет продавать вещи по низким ценам, и тогда Соединенные Штаты рухнут, потому что перевели туда все свои заводы.



Последняя глава книги американской журналистки называется «В конце пути». В ней Сара Бонджорни признаётся, что крайне трудно жить в мире, где китайские товары недоступны. Альтернативу последним найти нелегко — это дорогие товары, ограниченные в количестве, и выбор среди них невелик, в результате чего процесс покупки становится долгим и сложным. Объявленный Сарой бойкот китайских товаров — всего лишь эксперимент, и его целью не являлась победа над Китаем. Скорее, по ее словам, это была попытка найти наше место в мире и место Китая в нашем мире.



Нынешняя ситуация в условиях пандемии коронавируса показала, что весь мир не может жить без Китая, так как это мировая фабрика, исходная точка торговых поставок, а вместе с населением — еще и огромный рычаг мирового спроса. Вместо того чтобы угрожать Китаю и преследовать его, Запад должен знать, что ему могут выстрелить в ноги. Как красноречиво отметил американский писатель Томас Фридман,: «Как Америка может бойкотировать Китай, если американский флаг, развевающийся над Белым домом, сделан в этой стране?».



Источник: Al-Quds (Великобритания)



