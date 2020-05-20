Сегодня Рада приступит к рассмотрению изменений в закон о СБУ

Верховная Рада в среду намерена рассмотреть в первом чтении законопроект О внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности СБУ (новая редакция).



В повестке дня на среду также повторное рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании "относительно совершенствования пенсионного обеспечения" с предложениями президента; законопроект о внесении изменений в некоторые законы о ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения (второе чтение).



Депутаты также планируют заслушать отчет временной специальной комиссии парламента по вопросам правового статуса ветеранов войны.

