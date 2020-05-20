Состоятся ли чемпионат мира по летнему биатлону и соревнования по теннису

Сегодня в разных странах мира в результате пандемии создались особые условия и до последнего неизвестно, будут ли проводиться спортивные соревнования. Об этом некоторые организаторы говорят сейчас и высказывают свои предположения.

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Летний биатлон: чемпионат мира могут перенести

Чемпионат мирового уровня по летнему биатлону в этом году могут перенести на месяц позже. Это объясняют распространением коронавируса и определенными профилактическими мерами предосторожности.

Если посмотреть на календарь, где прописаны все соревнования международного уровня в этом сезоне, то там указана дата 19-23 августа для чемпионата по биатлону. Он должен был пройти в Германии в городе Рупольдинг. В апреле начали говорить о возможном переносе даты проведения, поскольку руководство Германии запретило проводить какие-либо массовые мероприятия до 31 августа. Это касается и спортивных соревнований.

Вольфганг Пихлер, который раньше тренировал сборные Швеции, России утверждает, что окончательно еще никто ничего не решил. Но по его мнению, чемпионат будет проходить все-таки в сентябре.

Турнир по теннису собираются провести 12 июля

Карлос Сильва, который является директором турнира под названием World Team Tennis, говорит о его проведении в запланированные сроки. Пока никаких сведений о переносе даты нет. Старт соревнований намечается на 12 июля, они будут длиться 3 недели.

В скором времени единственное, что требуется от организаторов, – это объявить место проведения турнира по теннису. Сильва говорит о нескольких вариантах. Это 4 города, расположенные в Техасе и Флориде. Ранее было решено не возобновлять сезон до августа, это было решение WTA, ATP. Но организаторы соревнований World Team Tennis не намерены следовать упомянутым указаниям.

Но это не говорит о том, что турнир будет проводиться по обычной схеме, будут свои особенности. Для матчей выберут только один город. Соревнования не будут проводить как раньше в разных городах США. 1xBet букмекерская контора немного позже начнет принимать ставки по этим видам спорта. Поэтому можно неплохо заработать, предугадав результаты соревнований.