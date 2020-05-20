Фракция "Батькивщина" пошла на самоизоляцию из-за подтверждения коронавируса у их нардепа

У народного депутата фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Олега Мейдича подтвердили коронавирус, поэтому вся фракция отсутствует на пленарном заседании. Они не вернутся в ВР, пока каждый из них не пройдет тестирование. Об этом во время заседания ВРУ сообщила заместитель главы ВРУ Елена Кондратюк, передает корреспондент УНН.



"Вы видите, что сегодня нет в зале одной из фракций, я бы сказала ответственной фракции... Это фракция "Батькивщина". К сожалению, один из наших коллег - Олег Мейдич заболел, у него подтвердили коронавирус. Как ответственная фракция, сегодня отсутствует в зале, потому что все депутаты пошли на самоизоляцию. И пока не будет тестирование проведено каждому из депутатов и не будет решение о том, что они здоровы - они не вернутся в этот зал", - сказала Кондратюк.

