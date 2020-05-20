МОЗ: Психбольницы недофинансированы на 900 млн

Психиатрические больницы Украины недофинансированы на 898 миллионов гривен. Об этом в среду, 20 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



"Вчера одна из больниц города Киева, а именно клиническая больница психиатрии, известная, как психиатрическая больница имени Павлова вышла на акцию протеста. Это был мирный протест, они расположились вдоль дороги, и протестовали против той ситуации, в которой они оказались в связи с введением с 1 апреля второго этапа реформы", - напомнил министр.



По его словам, у них не хватает финансирования. В этом году больница получила менее 50% необходимых средств.



"Они оказались на грани закрытия именно потому, что те тарифы, которые рассчитаны - они не соответствуют реалиям... Если говорить языком цифр, то общее недофинансирование составляет 898 млн по всех психиатрических больницах. Эта цифра поставила на грань закрытия многие психиатрические больницы", - подчеркнул Степанов.



На данный момент минздрав разрабатывает механизм, который позволит реформировать психиатрическую службу.



"Мы сделаем существенную редакцию реформы, мы хотим, чтобы после реформирования не закрывали больницы. Что касается психбольниц, по тем расчетам, которые мы завершаем, психиатрическая служба будет финансироваться по отдельному механизму, позволяющему реформировать ее по четким критерием, и, с другой стороны, чтобы мы ее не потеряли",- сказал он.

