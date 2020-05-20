Зеленский подпишет "антиколомойский" закон до конца недели

Президент Владимир Зеленский в ближайшие дни подпишет закон о банках и ожидает подписания соглашения с Международным валютным фондом до конца мая. Об этом он сказал на пресс-конференции в среду, 20 мая.



"Сейчас я подпишу банковский закон, последнее условие для подписания меморандума между государством Украина и Международным валютным фондом. Мы подпишем этот меморандум. Я уверен, что мы его подпишем в мае, затягивать нельзя. Банковский закон придет завтра или послезавтра, может даже, сегодня - и двери будут открыты для международной помощи, за которую мы очень сильно боролись", - сказал он.



Зеленский также отметил, что подписание меморандума с МВФ может состояться в мае.

