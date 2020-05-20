В Украине появится ипотека под 10% - Зеленский

В ближайшее время в Украине появится ипотека под 10% для "каждого гражданина Украины". Об этом во время пресс-конференции заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.



"Что касается помощи нашим гражданам из-за COVID-19, это не просто, мы не печатаем деньги, мы не США, хотя статистика у нас лучше. Что касается бизнеса. Во-первых, программа "5-7-9" заработала. Также на техническом уровне, и мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас независимая, мы ее дожмем, и банки будут настолько не слишком осторожными, выдавая кредиты нашему населению, потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире... Уже год я борюсь, чтобы у нас ипотека была по 10%, в ближайшее время в Украине впервые за много лет у нас будет ипотека для каждого гражданина Украины под 10%", - отметил он.

